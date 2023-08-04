Gabar'da günlük petrol üretim rekoru kırıldı Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldı. Bu sayede Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı.

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Güvenlik güçlerinin yıllardır süren terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor.

Önemli ölçüde yol katedilen terör mücadelesinde, bir dönem operasyonlarının düzenlendiği bölgelerde artık huzur ve güven hakim.

Bunun üzerine Şırnak'ın tamamen arındırılan Gabar ve Cudi Dağları'nda petrol aramaları başladı.

Çalışmalar meyvelerini veriyor

Türkiye'nin enerjide bir üst lige çıkma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği karada ve denizdeki arama faaliyetleri, meyvelerini vermeye devam ediyor.

Cudi ve Gabar'da, eş zamanlı olarak ülkenin kuzey denizi Karadeniz'de yapılan doğalgaz ve petrol arama çalışmalarından elde edilen yerli enerji kaynaklarında sonuçlar geliyor.

Günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldı

Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldı.

Türkiye tarihinin en yüksek üretimi

Bu sayede Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı.

TPAO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: