Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirmek için son yıllarda birçok adım atıldı.

Bu kapsamda birçok yeni petrol ve doğalgaz sondajı ile bu enerji kaynakları için bölge taraması yapıldı.

Şırnak'taki Gabar Dağı da onlardan biri.

Gabar'daki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından, 41 kulede sondaj gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmalarda üretim her geçen gün artıyor.

GÜNLÜK ÜRETİM 78 BİN VARİLE ÇIKTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı videolu paylaşımda, söz konusu üretimin Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım olduğunu söyledi.

Bakan Bayraktar, "Dün karanlıktı, bugün aydınlık, dün yas vardı, bugün umut. Gabar'da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye'nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü. 3 bini aşkın istihdam 95 kuyuda günlük 78 bin varil petrol üretimi Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım." ifadelerini kullandı.