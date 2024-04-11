Gabar petrolünde rekor! 40 bin varil üretimi geçti Şırnak'ta açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar petrolünde yeni bir rekor kırıldığını söyleyerek, "Çifte bayram yaşıyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da açıklamalarda bulundu.

Huzurun hakim olduğu bölgede petrol alanında yeni rekorlar kırılıyor.

Bakan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 40 bin varilin üzerine çıkıldığını bildirdi.

"Hedefimiz 100 bin varile çıkabilmek. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Alparslan Bayraktar'ın devam eden açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum"

Bugün itibarıyla 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye'de en kaliteli petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün. Bunun için öncelikle burada çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların büyük emekleri var.



Burada onlarla beraber gece gündüz vazife yapan güvenlik güçlerimize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum milletimiz adına. Bu yolda bizi ilk günden destekleyen ve burayı gece gündüz takip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Aziz milletimize onların dualarıyla, onların destekleriyle bugünlere geldiğimiz için bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum.

"2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varile çıkabilmek"

Bugün Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde önemli bir gün. Bugün itibarıyla Türkiye'de üretimimiz toplam 100 bin varili geçmiş oldu. Şırnak açık ara Türkiye'nin artık net bir şekilde petrol şehridir, petrol başkentidir. İnşallah daha gidecek yolumuz var. Yılbaşı gecesi buraya geldiğimizde hatırlarsanız demiştik ki, 2024 sonu hedefimiz 100 bin varile günlük çıkabilmek. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz.

"Kuyu başı ortalama üretimimiz 1200 varili geçmiş durumda"