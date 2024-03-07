Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldığını bildirdi.

AA

Terörden arındırılan bölgelerde artık huzur ve güven hakim.

Hain terör örgütünden temizlenen Şırnak'ta Gabar ve Cudi Dağları, Türkiye'nin yeni enerji kaynağına dönüştü.

Bölgede yapılan taramalar sonucu sondaj faaliyetleri başladı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 2022'de Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini paylaştı.

Gabar'dan petrol fışkırıyor

2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu açıklandı.

Yaşananların ardından Şırnak’ta süren petrol çalışmalarıyla Gabar Dağı’nda yıl sonuna kadar üretim yapılan kuyu sayılarında artış yaşanıyor.

Yeni açılan kuyularla birlikte günlük üretimin de 35 bin varilin üzerine çıkması hedeflenirken artık bu sayı da geride kaldı.

Günlük petrol üretimi 37 bin varilin üzerine çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6. Enerji ve İklim Forumu'na katıldı.

Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada, Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıktığını söyledi.

Bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyunun daha göreve başlayacağını da açıklayan Bakan Bayrakyar, hedefin 40 bin varili geçmek olduğunu vurguladı.

3 yeni kuyu daha açılacak

Bakan Bayraktar konuyla ilgili, "Gabar’da günlük olarak 37 bin varili geçmiş durumdayız, bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu geliyor. Dolayısıyla hedefimiz bu ay sonuna kadar 40 bin varili geçmek." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)