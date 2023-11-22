Gabar'da yeni petrol keşfi! Kuyu sayısı 19'dan 29'a çıkıyor... Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulan Türkiye’de yerli petrol için alan taramaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Gabar’da üretim yapılan kuyu sayısı 29’a yükselecek. Böylelikle günlük üretimin 35 bin varile çıkarılması planlanıyor.

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ensonhaber.com

Terörden arındırılan bölgelerde artık huzur ve güven hakim.

Bunun üzerine Şırnak'ın tamamen arındırılan Gabar ve Cudi Dağları, enerji kaynağı alanına döndü.

Bölgede, yerli ve milli imkanlarla alan taramaları yapıldı ve böylelikle Türkiye'nin kendi enerjisini karşılama çalışmaları sonuç vermiş oldu.

Dışa bağımlılıktan kurtulmak için keşfedilen yer altı kaynakları çalışmalarında her geçen gün büyük bir başarı elde ediliyor.

Yeni kuyular üretim için devreye alınacak

Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), önemli çalışmalara imza atıyor.

Öyle ki Şırnak’ta kesintisiz devam eden petrol çalışmalarıyla Gabar Dağı’nda yıl sonuna kadar üretim yapılan kuyu sayılarında artış yaşanıyor.

Sayı 29'a çıkacak

Sabah'ın haberine göre; bölgede üretim yapılan kuyu sayısı 19 olmuştu. Yeni keşiflerle birlikte 10 kuyu daha açılması planlanıyor ve böylelikle sayını 29’a çıkması amaçlanıyor.

100 bin varil üretim

Böylelikle günlük üretimin de 35 bin varile çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

2024 yılında ise 100 kuyu açılması hedefleniyor ve 100 bin varil üretim amaçlanıyor.