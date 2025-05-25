Gabar’dan sonra sıra Beytüşşebap'ta: Petrol aranıyor

DHA

Bir zamanlar terörle anılan Gabar, artık Türkiye'nin en büyük petrol sahalarından birine ev sahipliği yapan bir konuma geldi.

Gabar Dağı, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfiyle adeta bir başarı hikâyesine dönüştü.

Zengin yer altı kaynaklarıyla göz kamaştıran bu bölge, Türkiye’nin enerji geleceğine yön veren çalışmalara ev sahipliği yapıyor.

Şimdi ise Gabar Dağı bölgesi petrol sahalarında günlük üretim 113 kuyuda 81 bin varile ulaştı.

ÇALIŞMALAR KATO DAĞI'NDA YOĞUNLAŞTI

Gabar’ın ardından Şırnak’ın her bölgesinde petrol arama çalışmaları hız kazandı.

Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı’nda da çalışmalar yoğunlaştı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Beytüşşebap’ta bulunan petrol arama kuyusunu ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"ŞIRNAK PETROL ŞEHRİ HALİNE GELDİ"

Tatar, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Petrol şehri haline gelen Şırnak ilimizin ardından, inşallah ilçelerimizin her köşesinde yeni Gabar’lar keşfedilir ve ülkemizin enerji bağımsızlığına en büyük katkıyı sağlarız.” ifadelerini kullandı.