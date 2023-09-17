Galata Köprüsü yenilendi! Araç trafiğine açıldı Eminönü ile Karaköy'ü birleştiren Galata Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yenileme çalışmasının ardından çift yönlü araç ve yaya trafiğine açıldı. Bu süreçte yağmur suyuna karşı köprüyü koruyan yalıtım tabakası yenilendi.

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AA

İstanbul'un en yoğun bölgelerinden biri olan Galata Köprüsü'nde bakım çalışmaları yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan çalışmalarda, derz değişimi ve asfalt yenileme faaliyetleri yapıldı.

Böylelikle Karaköy-Eminönü istikameti duba ve beton bariyerlerle kapatıldı. Ardından ekipler, asfalt sökme ve derz yenileme çalışmalarına başladı.

Trafik yoğunluğu yaşandı

Bu süreçte sürücüler alternatif yollara yönlendirilse de trafik kaçınılmaz oldu.

Özellikle köprünün Eminönü istikameti noktasında vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi.

Köprü araç trafiğine açıldı

Son olarak çalışmaların tamamlandığı açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eminönü ve Karaköy'ü birbirine bağlayan köprüdeki çalışmalar planlanan tarihten önce sona erdi.

Köprü, 29 yıl sonra ilk kez yapılan bakımın ardından dün akşam çift yönlü araç ve yaya trafiğine açıldı.

Gereksiz ağırlıklar kaldırıldı

Köprünün yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin onarıldığı çalışmalar kapsamında yağmur suyuna karşı köprüyü koruyan yalıtım tabakası yenilendi.

Baskül sistemine fazla ağırlık yaptığı için sorun oluşturduğu tespit edilen gereksiz ağırlıklar kaldırıldı. Ayrıca çelik köprü tabliyesinde uygun ve güneşte erimeyen "trinidad asfalt" kullanıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)