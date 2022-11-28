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- Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi
Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi
Köprüde bulunan aydınlatma direğinin Karaköy yönüne devrilmesi sonucu trafik durdu. Yaşanan olay sonrası tramvay hattının telleri de zarar gördü.
- 28.11.2022 - 14:53
- Güncelleme : 28.11.2022 - 15:12
İstanbul'da bulunan Galata Köprüsü'nde panik anları yaşandı.
EDS kameralarının kayda alındığı anlarda, köprüdeki aydınlatma direği devrildi.
Trafik durdu
İHA'nın haberine göre, direğin Karaköy yönüne devrilmesi sonucu trafik durdu.
Bu sırada yoldan geçen araç olmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Tramvay telleri zarar gördü
Devrilen direk Kabataş-Bağcılar hattında çalışan tramvay tellerinde hasar oluşturdu. Tramvay seferleri de durduruldu.
Devrilen direk yol kenarına alınırken, tramvay seferleri de kısa süre sonra normale döndü.
Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi ViDEO