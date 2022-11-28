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    Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi

    Köprüde bulunan aydınlatma direğinin Karaköy yönüne devrilmesi sonucu trafik durdu. Yaşanan olay sonrası tramvay hattının telleri de zarar gördü.
    • 28.11.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 15:12
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    Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi

    İstanbul'da bulunan Galata Köprüsü'nde panik anları yaşandı.

    EDS kameralarının kayda alındığı anlarda, köprüdeki aydınlatma direği devrildi.

    Trafik durdu

    İHA'nın haberine göre, direğin Karaköy yönüne devrilmesi sonucu trafik durdu.

    Bu sırada yoldan geçen araç olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

    Tramvay telleri zarar gördü

    Devrilen direk Kabataş-Bağcılar hattında çalışan tramvay tellerinde hasar oluşturdu. Tramvay seferleri de durduruldu.

    Devrilen direk yol kenarına alınırken, tramvay seferleri de kısa süre sonra normale döndü.

    Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi ViDEO

    Galata Köprüsü nde aydınlatma direği devrildi #1


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