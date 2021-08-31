Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan genç

Çektiği tehlikeli videolar ile bilinen Yunus Emre Özer, bu kez Galata Köprüsü’nün korkuluklarına çıkarak hareket halindeki tur gemisinin üzerine atladı.

Sosyal medyada beğeni uğruna tehlikeli hareketler deneyen Yunus Emre Özer, İstanbul'da metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak birkaç durak boyunca yolculuk yapmıştı.

Yunus Emre Özer'in bu seferki adresi Galata Köprüsü oldu.

KÖPRÜDEN GEMİYE ATLADI

Özer, Galata Köprüsü’nden seyir halinde olan bir gemiye atlamak için plan yaptı. Korkuluklara çıkan genç, köprünün altından gemi geçtiği esnada üstüne atladı.

O anları hem kaydeden hem de kaydettiren Özer, ardından ayağa kalkarak sevinç çığlıkları attı.

MÜRETTEBATA YAKALANDI

Ancak geminin mürettebatı gencin güverteye atladığını fark ederek onu yakaladı. Kaptan köşküne götürülen Özer, "Manyak mısın oğlum ya, oradan oraya atlanılır mı" sözleriyle tepki gördü. Tepkiler üzerine açıklama yapan Özer, gemiden inerek bölgeden uzaklaştı.

İstanbul’da çılgın genç Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atladı