Galata Köprüsü'nün bakım çalışması trafiği yoğunlaştırdı Megakent'in en yoğun bölgelerinden biri olan Galata Köprüsü'nde, geçtiğimiz günlerde başlayan bakım onarım çalışmalarının ardından trafik yoğunluğu giderek artmaya başladı.

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İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Galata Köprüsü'nü bakıma alındı.

Geçtiğimiz günlerde başlayan çalışmalar, yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilen bölgeyi olumsuz etkiliyor.

40 gün sürecek olan çalışmalar devam ederken, bölgede araç trafiği yaşanıyor.

Karaköy-Eminönü yönündeki 1. etap bakım çalışmaları 20 gün, Eminönü-Karaköy istikametindeki 2. etap çalışmaları da 20 gün sürecek.

Trafik arttı

Çalışmalar süresince sürücüler alternatif yollara yönlendirilse de trafik kaçınılmaz oluyor.

Özellikle köprünün Eminönü istikameti noktasında vatandaşlar dakikalarca trafikte bekliyor.

Bölgedeki turist hareketliliği nedeniyle yollara düşen taksiciler de oluşan trafikten şikayet ediyor.

Depreme karşı direnci artırılacak

Bakım çalışması kapsamında 1994'te inşa edilen uzunluğu 490 metre, genişliği 42 metre olan ve üzerinde 3x2 şeritli yol ile tramvay hattı bulunan Galata Köprüsü'ndeki yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Planlanan çalışmalar ile Galata Köprüsü'nün teknik ve işletme ömrünün uzatılması ve olası bir depreme karşı direncinin artırılması hedefleniyor.