Galata Kulesi önündeki tepki çeken KGYS direği kaldırılıyor

Sosyal medya kullanıcılarının sık sık fotoğraf çekerek paylaştığı Galata Kulesi'nin önünde bulunan direğin kaldırılması için kullanıcılardan gelen tepkiler üzerine çalışma başlatıldı.

İstanbul Beyoğlu'nun en gözde mekanı olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Galata Kulesi, bir süredir sosyal medyada gündeme geliyor.

Galata Kulesi'nin önünde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, görsellik açısından kötü bir görüntüye neden olduğu için tepki çekti.

Gelen tepkiler üzerine KGYS kameralarının alandan kaldırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

BAŞKA BİR YERE TAŞINACAK

Sosyal medya kullanıcılarının yetkilileri etiketleyerek yazdıkları manzara eleştirisi, yanıt buldu. Fotoğraflarda KGYS direğinin de çıkması ve Galata Kulesi manzarasını kapatması nedeniyle direk başka bir noktaya taşınacak.

"KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Sosyal medyadaki tepkilere cevap veren İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Galata Kulemizin önündeki bu MOBESE kamerasının, aynı amaca hizmet edecek şekilde, başka bir yere taşınmasına karar vererek kulemizin manzarasının da korunmasına özen gösteren İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya ve kültürel mirasımıza sahip çıkan herkese teşekkür ederiz." dedi.

"FOTOĞRAFTA DİREĞİN ÇIKMASI GÖRÜNTÜYÜ BOZUYOR"

Fotoğraf çektirmek için Galata Kulesi'ne gelen Zehra Sur, "KGYS direğinin başka bir noktaya taşınacak olması turistler tarafından da olumlu karşılandı. Bence direğin kaldırılacak olması iyi olur. Hem İstanbul'u daha iyi tanıtır hem de estetik açıdan bozduğunu düşünüyorum. Fotoğraflarda direğin çıkması görüntüyü bozuyor. Gerek yok." dedi.

"TARİHİN ÖNÜNÜ KAPATIYOR, YAKIŞMIYOR"

Rize'den İstanbul'a gelen Rukiye Feyizoğlu "Tabii ki kaldırılmalı. Yakışıyor mu? Tarihin önünü kapatıyorsun. Resim çekeceğim, direk geliyor arkaya. Kaldırılması güzel oldu. Rize'den geldim. Fotoğraf çektim ama güzel çıkmadı. Yakışmıyor." diye konuştu





















