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    Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriyi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.
    • AA
    • 15.07.2021 - 22:41
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    Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi gerçekleştirildi.

    DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

    Gösteriyi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

    Galata Kulesinde 15 Temmuz mapping gösterisi VİDEO

    Galata Kulesi nde 15 Temmuz mapping gösterisi #1

    Galata Kulesi nde 15 Temmuz mapping gösterisi #2

    Galata Kulesi nde 15 Temmuz mapping gösterisi #3

    Galata Kulesi nde 15 Temmuz mapping gösterisi #4

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