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Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriyi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.
- AA
- 15.07.2021 - 22:41
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi gerçekleştirildi.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
Gösteriyi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.
Galata Kulesinde 15 Temmuz mapping gösterisi VİDEO