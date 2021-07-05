İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Galata Kulesi’nde fiyatların artırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, Müze Kart uygulaması hakkında bilgi verdi.

Galata Kulesi’ne giriş ücreti, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanmasının ardından 30 liradan 100 liraya yükseltildi.

Önceden tek girişte yapılan 30 liralık ödeme uygulamasının yerini Müze Kart aldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, "Normal vatandaşın kullandığı 'Müze Kart' 60 lira. Bu kartı alan vatandaşımız 1 yılda birden fazla Galata Kulesi'ni ziyaret edebiliyor. Daha önce sadece 1 sefere 30 lira veriyordu.” ifadelerini kullandı.

Uygulamanın daha uygun fiyatlı ‘Müze Kart’ kullanımına teşvik etmek için yapıldığını belirten Yılmaz, kart ile 1 yıl boyunca Türkiye'nin her noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylara bağlı müzelerin vatandaşlar tarafından ziyaret edilebileceğini ifade etti.

“DAHA ÖNCE 1 SEFERE 30 LİRA VERİYORDU”

Müze Kart'ın Türkiye'de 300'e aşkın noktada kullanılabileceğini kaydede Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“İşin aslı şu; Galata Kulesi daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aitken her vatandaşımız 30 lira vererek ziyaret edebiliyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrinden sonra ise sadece Galata Kulesi değil, Topkapı Sarayı, Türk İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi hulasa Türkiye'nin dört bir köşesinde bakanlığımıza ait, Milli Saraylara ait 300 civarındaki müze ve ören yeri 'Müze Kart' ile çok daha ucuz ve rahat ziyaret edilen mekanlar haline geldi.

Normal vatandaşın kullandığı 'Müze Kart' 60 lira, bu kartı alan vatandaşımız 1 yılda birden fazla Galata Kulesi'ni ziyaret edebiliyor. Daha önce sadece 1 sefere 30 lira veriyordu. Sadece Galata Kulesi'ni ziyaret edebiliyordu.

Galata Kulesi’nde artan bilet fiyatlarına ilişkin açıklama VİDEO



ÖĞRENCİYE 30 LİRA

Sorum şu; bu fiyat herhangi bir ülkeyle veya daha önceki fiyatlarla mukayese kabul edebilecek bir fiyat mı? Bakanlığımızın uygulaması sadece bu değil ikinci kart gençlere yönelik bir uygulama.

Üniversite öğrencileri 'Müze Kart Akademiyi' alacak, bunu fiyatı sadece 30 lira. 30 lira ödeyen ve bu kartı alan bir üniversite öğrencisi arkadaşım Galata Kulesi'ni gelip birden fazla ziyaret edebilecek.





“18 YAŞ VE ALTI İLE 65 YAŞ VE ÜZERİ MÜZELERİ ÜCRETSİZ ZİYARET EDEBİLİYOR”

18 yaş ve altı vatandaşlarımıza ücretsiz, 65 yaş ve üzerinde bu müzeleri yine ücretsiz ziyaret edebiliyor. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerimizde bu müzeleri ücretsiz ziyaret edebiliyor.

“SADECE TÜRK VATANDAŞLARI ALIYOR”

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'de Türk vatandaşlarının müze ziyaretleri konusunda temel politikası; mümkün olduğu kadar ekonomik, mümkün olduğu kadar çok insanımızın, mümkün olduğu kadar çok müzemizde, mümkün olduğu kadar çok vakit geçirmesi.

Kültürle, sanatla, medeniyetle, tarihle, bu toprakların geçmişiyle tanışmasını sağlamak. Bu kartları sadece Türk vatandaşları alıyor.”





“ÖĞRENCİ OLDUĞUMUZ İÇİN MÜZE KART ÇIKARDIK”

Galata Kulesi'ne girmek için kuyrukta bekleyen öğrencilerden Batuhan Öztürk, “Fiyatlar aşırı pahalı. Öğrenci olduğumuz için, Müze Kart çıkardık. Öğrencilere 30 lira.” dedi.

Ziyarete gelen başka bir vatandaş, “Önceden 30 liraymış fiyatlar, şimdi 100 liraya çıkmış, pahalı buluyorum açıkçası. Benim de 'Müze Kart'ım var, onunla gireceğim.” sözlerini kaydetti.