Galata Kulesi'ne yansıtılan 'İyi ki Doğdun Eren', 'İyi ki Varsın Eren' yazılı görsellerle şehit Eren Bülbül'ün doğum günü kutlandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün doğum günü Galata Kulesi'ne yansıtılan video ve fotoğraflarla kutlandı.

EREN'İN HAYATINI ANLATAN FİLMİN AFİŞİ YANSITILDI

1 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelen Eren Bülbül'ün hayatını anlatan ve bugün vizyona giren TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin afiş ve fragmanı da Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan filminin fragmanı ilgiyle izlendi.

Galata Kulesi'nde şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi - Video