Galata Kulesi'nde tepki çeken çalışma görüntüleri

Galata Kulesi'nde yapılan çalışmalarda işçilerin hilti kullanması tepkilere neden oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Galata Kulesi'nde restorasyon çalışması başlattı.

Çalışmalarda işçilerin hilti kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıklama yaptı.

"YIKILAN KISIMLAR KULEYE ZARAR VEREN KISIMLARDIR"

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada “Galata Kulesi’nin duvarları yıkılıyor” şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.

"UYGULAMA BAKANLIĞIMIZIN BİRİMLERİNİ DE RAHATSIZ ETMİŞTİR"

Bakan Ersoy'un yanısıra, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da konu hakkında açıklamalar yaptı.

Demircan, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Galata Kulesi ile ilgili olarak sosyal medyaya da intikal eden bazı uygulamalar, Bakanlığımızın ilgili birimlerini de rahatsız etmiştir.

Kulede büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmamakta, daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırılmaktadır.

Yapının bir bölümünün seyir mekanı bir bölümünün ise müze olarak düzenlenmesi çalışmaları yürütülmektedir.

Hilti ile duvarlar da sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır.

Galata Kulesi'nin kısa bir süre içinde İstanbul'un kültürel mirasını tanıtan önemli bir merkez olarak İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden misafirlerimizin sıkça ziyaret edeceği bir mekan haline dönüşmüş olacağını birlikte göreceğiz."

Galata Kulesi'nde tepki çeken çalışma görüntüsü VİDEO





