Galata Kulesi’ne Filistin Bayrağı yansıtıldı İsrail’in bir yıldır Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi, Filistin bayrağıyla ışıklandırıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Filistin’e destek amacıyla ve İsrail’in bir yıldır süren saldırılarına dikkat çekmek için Filistin bayrağı renkleriyle aydınlatıldı.

Bu anlamlı ışıklandırma gösterisi, hem İstanbul'da yaşayan vatandaşlar hem de turistler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Pek çok kişi, etkinliği sosyal medya hesaplarında paylaşarak geniş bir etkileşim yarattı.

"BU TÜR ETKİNLİKLER, UNUTMAMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR YOL"

Etkinlik hakkında görüşlerini dile getiren Ayberk Yüksel,

Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çok üzgünüz ve inşallah İslam dünyası bu haksızlığa en güçlü cevabı verecektir. Bu tür etkinlikler, unutmamak için önemli bir yol

şeklinde konuştu.

Bir diğer katılımcı Hidayet Koçak ise,

İsrail'i boykot etmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin acılarına sessiz kalmıyoruz, elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Daha fazlasını yapabilir miyiz bilmiyorum, ama acılarını paylaşıyoruz

ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)