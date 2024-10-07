İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Filistin’e destek amacıyla ve İsrail’in bir yıldır süren saldırılarına dikkat çekmek için Filistin bayrağı renkleriyle aydınlatıldı.
Bu anlamlı ışıklandırma gösterisi, hem İstanbul'da yaşayan vatandaşlar hem de turistler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Pek çok kişi, etkinliği sosyal medya hesaplarında paylaşarak geniş bir etkileşim yarattı.
"BU TÜR ETKİNLİKLER, UNUTMAMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR YOL"
Etkinlik hakkında görüşlerini dile getiren Ayberk Yüksel,
Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çok üzgünüz ve inşallah İslam dünyası bu haksızlığa en güçlü cevabı verecektir. Bu tür etkinlikler, unutmamak için önemli bir yol
şeklinde konuştu.
Bir diğer katılımcı Hidayet Koçak ise,
İsrail'i boykot etmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin acılarına sessiz kalmıyoruz, elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Daha fazlasını yapabilir miyiz bilmiyorum, ama acılarını paylaşıyoruz
ifadeleriyle duygularını dile getirdi.
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