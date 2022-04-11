Dünyanın da sembolü haline gelen Galata Kulesi’ni geçtiğimiz yıl 750 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Galata Kulesi Birim Amiri Ali Efe Kazık, "Çok yoğun talep var,bu yıl hedef 1,5 milyon" dedi.

Türkiye’nin ve İstanbul’un değerli yapılarından olan Galata Kulesi, her geçen gün yerli ve yabancı vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

İHA'nın haberine göre; 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen restorasyonun ardından kuledeki restoran gibi alanlar kaldırılırken, alanda daha fazla ziyaretçiye imkan sağlanmıştı.

Kısıtlamalara rağmen 750 bin ziyaret

2013 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen kuleyi, geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri çerçevesinde uygulanan kısıtlamalara rağmen 750 bin kişi ziyaret etti.

2021 yılının ilk 3 ayında kuleyi 124 bin kişi ziyaret ederken, bu yıl ilk 3 aylık ziyaretçi sayısı 247 bin oldu.

Kulenin katlarında Galata Kulesi ve surlarına ait bilgi veren eserler yer alırken, İstanbul’un mest eden manzarasını gösteren seyir dürbünleri de bulunuyor.

Galata Kulesi'ne yoğun ilgi: Bu yılki hedef 1,5 milyon

Hedef 1,5 milyon

Kuleye ilişkin bilgi veren Galata Kulesi Birim Amiri Sanat Tarihçisi Ali Efe Kazık, 2022 yılı ziyaretçi hedefinin 1,5 milyon olduğunu ifade etti.

Kulenin geçmişine ilişkin bilgi veren Galata Kulesi Birim Amiri Sanat Tarihçisi Ali Efe Kazık, konuşmasına şöyle devam etti:

"528’de Bizans İmparatorluğu zamanında İmparator Justinianos döneminde gözetleme kulesi olarak ahşaptan bir kule olarak yapılıyor, daha sonrasında çeşitli eklemeler, çıkarmalar, yangınlar atlatıyor. Devamında çeşitli el değiştirmelerden sonra Cenevizliler döneminde 1248-1250 civarında buraya taştan bir kule inşa ediyorlar. Daha sonra da yerinin önemi, jeopolitik konumu, denize hakimiyetinden dolayı yüksele yüksele günümüzdeki kule formuna kavuşuyor. Bu günümüzdeki kule formu 1128-1300 arasında inşa edilmiş diyebiliriz.

"8. kattaki seyir terasına çok yoğun talep var"

Restorasyon öncesinde farklı bir işletme türü vardı burada. 8. katımız restorandı, 7. katta kafeterya bölümü, bunun yanı sıra kulede mutfak, tuvalet birimleri vardı. Restorasyonla birlikte bunların hepsi kaldırıldı, tamamen temizlendi. Kule nefes aldı bir anlamda. Sonra da müzeleştirme çalışmalarına geçildi. Bununla beraber 3 katımız müze olarak hizmet veriyor. 8. kat seyir terası olarak hizmet veriyor. Tüm katlarımızı restorasyon öncesinde insanların gezme olanağı yoktu, şimdi ise tüm katları insanlarımızın gezme olanağı oldu, bu yönden iyi oldu. Herkesten de olumlu geri dönüşler alıyoruz. İstanbul’un ve ülkemizin sembol yapılarından biri olduğundan dolayı olağanüstü bir ilgi var. Çok yoğun bir talep var." dedi.

"Eylül ayında da Kız Kulesi'nin açılışı olacak"

Kuleye yönelik ziyaret sayılarına ilişkin bilgiler veren Ali Efe Kazık şöyle konuştu:

"Geçen yıl ziyaretçi sayımız pandemi şartlarıyla birlikte 750 bindi kısıtlamamıza rağmen. Bu yıl hedefimiz 1,5 milyon. Geçen yıl ilk 3 aylık dönemdeki ziyaretçi sayımız 124 binken, bu yıl ilk 3 aylık ziyaretçi sayımız 247 bin oldu. Yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz de aşklarını yaşamak, İstanbul’a gelmişken İstanbul’u en güzel görebilecekleri yerden gün batımını izlemek istiyorlar. Şu an için giriş biletimiz 100 TL ama Türk vatandaşlarına Müzekart imkanımız var. Bu şekliyle de avantajlı hale geliyor. Bakanımızın da açıkladığı gibi eylül ayında da Kız Kulesi’nin açılışı olacak. Zaten efsanelere konu olmuş Galata Kulesi ile Kız Kulesi’nin aşkı.

"Yeterli sayıya ulaştığında girişleri bir süre durduruyoruz"

UNESCO’nun Geçici Miras Listesi'nde üst düzey koruma çabaları sarf ediyoruz. En çok talep gören yer 8. katımızda bulunan teras bölümü. 8. kattaki arkadaşlarımız yeterli sayıya ulaştığında girişe haber veriyorlar ve girişi bir süre durduruyoruz. Yukarıdaki insanların hem salgın anlamında hem de yeterli vakit harcayarak orada keyifli vakit geçirebilmeleri anlamında böyle bir uygulamamız var. Bu şekilde kulenin de korunmasına önem veriyoruz, aynı zamanda ziyaretçilerimizi de koruyoruz. Buraya ilk kez aşık olup da gelenler, burada aşık olanlar, tanışanlar yoğun bir evlenme teklifi talebi var hem kule meydanında hem de kulede." şeklinde konuştu.

"İstanbul'un sembolü"

Kuleyi ziyarete eşiyle birlikte gelen Can Çetin Çelik, "Galata Kulesi İstanbul’un sembolü, burayı gelip görmek, burada olmak çok güzel bir duygu. Burasının tarihini bilmek de güzel." diye konuştu.

"Bu manzarayı görmek çok güzel"

Kuleye daha önce gelmiş olmasına rağmen yeniden geldiğini anlatan Oya Bayır Çelik ise, "O kadar uzun zamandır gelmeyi planlıyorduk ki hep geliyorduk kuyruk vardı, sıra bekliyorduk. Bugün artık dedik ki gidelim, bir görelim. Geldik çok güzel, bu 3. gelişim. Her seferinde çok mutlu oluyoruz, bu manzarayı görmek çok güzel. Bizim ülkemize ilginin olması çok güzel bir şey, bundan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.