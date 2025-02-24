Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için 32 bin 500 polis görevlendirildi

DHA

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan bu tarihi derbi için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin içi ve çevresi, yaklaşık 32 bin 500 polisle yoğun güvenlik tedbirleri altında tutuluyor.

STADIN İÇİNDE ADETA GÜVENLİK KALKANI OLUŞTURULDU

Stada giden yollar, stadyum çevresi ve iç mekanlar, tüm olasılıklara karşı kapsamlı bir şekilde denetleniyor. 32 bin 500 polisten 10 bini, stadyum içinde görev alırken, saha kenarları ve kale arkalarında iki sıra halindeki çevik kuvvet ekipleri, adeta bir güvenlik kalkanı oluşturmuş durumda.

Taraftarların güvenliği için, her türlü olumsuz durumu engellemek amacıyla saha içi ve çevresinde titiz çalışmalar sürdürülüyor.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEME YAPTI

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da, maçın başlamasına sadece iki saat kala stadyuma giderek, güvenlik önlemlerini yerinde inceledi. Yıldız, güvenlik tedbirlerinin en küçük bir aksaklık olmadan uygulanması gerektiğini vurguladı ve ekiplerle detaylı bir değerlendirme yaptı. Bu özel önlemler, derbinin güvenli ve sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için büyük önem taşıyor.

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