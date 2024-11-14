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İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Galatasaray-Tottenham maçını izlemek için İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Serkan Kurt ve Galatasaray Spor Okulu futbolcusu olan 9 yaşındaki oğlu Yiğit Kurt, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde aracın tır ile çarpışması sonucu yaralanmış ve Yiğit'in kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşmişti.

Ailesi tarafından organları bağışlanan Yiğit için Bodrum ilçesindeki Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba Serkan ve anne Pınar Kurt, Galatasaray bayrağına sarılı tabutun başında ayakta durmakta güçlük çekerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında helallik alınması sonrası Yiğit, Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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GALATASARAYLI FUTBOLCULAR KATILMADI

Cenaze öncesinde Yiğit'in ailesi Galatasaraylı futbolcuların gelmesini istemişti. Ancak hiçbir Galatasaraylı oyuncu cenazeye katılmadı.

Cenaze törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalincı, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bodrum FK oyuncuları Celal Dumanlı, Erkan Değişmez ve Taylan Antalyalı, Kurt ailesinin yakınları, sevenleri ve çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı.