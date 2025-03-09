Galatasaray'da Dries Mertens'in geleceğiyle ilgili yeni gelişme

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Galatasaray'ın Belçikalı ismi Dries Mertens, ilerleyen yaşına rağmen geldiği günden bu yana gösterdiği performansla beğeni topladı.

2 kez Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Mertens bu süre boyuncu sarı-kırmızılı taraftarın sevgilisi haline geldi.

Geleceği merak konusu haline gelen Belçikalı yıldız ile ilgili son olarak dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

FRANSIZLAR YAZDI: SEZON SONU BIRAKMAK İSTİYOR

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, birkaç yıl önceki kondisyona sahip olmadığını kabullendi ve futbolu bırakmayı ciddi olarak düşündüğünü Okan Buruk'a iletti.

Yine haberde Mertens'in her idmandan sonra giderek artan ağrıları nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtildi.

OKAN BURUK'UN TEKNİK KADRO DÜŞÜNCESİ

Mertens'in yeşil sahalara veda ettikten sonra da futbol dünyasının içinde kalacağı, Okan Buruk'un ise Belçikalı yıldızı teknik kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Öte yandan Galatasaray'ın tecrübeli Belçikalısı bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkıp 5 gol ve 18 asistlik skor katkısı verdi.