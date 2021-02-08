Galatasaray'ın efsane antrenörü Ahmet Keskinkılıç hayatını kaybetti.. Ahmet Keskinkılıç kimdir, neden öldü?

Galatasaray'ın efsane antrenörü Ahmet Keskinkılıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Keskinkılıç'ın kim olduğu ve neden öldüğü merak ediliyor. Peki, Ahmet Keskinkılıç kimdir?

35 yıldır Galatasaray Kulübü'nde görev yapan ve birçok futbolcu yetiştiren Ahmet Keskinkılıç, tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Spor dünyasını yasa boğan bu üzücü gelişme sonrası, 'Ahmet Keskinkılıç kimdir ve neden öldü?' sorularına cevap aranıyor.

Peki, Ahmet Keskinkılıç kimdir, neden öldü? İşte detaylar...

GALATASARAY KULÜBÜNDEN TAZİYE MESAJI

Galatasaray Kulübü, Ahmet Keskinkılıç için taziye mesajı paylaştı:

''Futbol Akademimizin tarihinde iz bırakan, birçok önemli futbolcunun keşfedilmesi ve yetiştirilmesini sağlayarak Türk futboluna birçok isim kazandıran duayen teknik adam Ahmet Keskinkılıç’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.''





TFF’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, internet sitesi üzerinden Keskinkılıç hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Galatasaray Futbol Akademisi’nde uzun yıllar görev yapan, Türk futboluna ve Milli Takımlara bir çok oyuncunun kazanılmasında büyük katkı sağlayan teknik direktör Ahmet Keskinkılıç'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ahmet Keskinkılıç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz.”

ARDA TURAN’DAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Ahmet Keskinkılıç'ın öğrencilerinden olan Arda Turan, vefat haberinin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hocam Allah rahmet eylesin. Mekanınız cennet olsun. Sizi tanımak, öğrenciniz olmak büyük onurdu."





AHMET KESKİNKILIÇ KİMDİR?

1945 yılında doğan Ahmet Keskinkılıç, Galatasaray ve Türk futboluna Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Sabri Sarıoğlu, Emre Belözoğlu, Fatih Akyel, Okan Buruk, Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak gibi çok önemli yıldızlar kazandırmıştır.

"Hocaların hocası" lakabıyla anılan Ahmet Keskinkılıç, son olarak 2000 grubunun Galatasaray'a kazandırılmasında büyük emek harcamıştır. Bu gruptan yetişen Ozan Kabak da ara transfer döneminde Liverpool'a transfer olmuştur.

76 yaşında hayatını kaybeden Keskinkılıç'ın ölümünün yaşlılığa bağlı nedenlerden olduğu belirtiliyor.





