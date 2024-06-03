Galatasaraylı Dries Mertens, İstanbul'daki ev fiyatlarını pahalı buldu İstanbul'u çok seven ve yeni sezonda da Galatasaray'da kalmasına kesin gözüyle bakılan Dries Mertens, İstanbul'daki ev fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etti. Mertens, "Açıkçası İstanbul'da oturduğumuz daireyi almak istedik ama çok pahalıydı, biz de kiraladık" dedi.

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ensonhaber.com

Dünyanın diğer metropol kentlerinde olduğu gibi İstanbul'da da evlerin kiralık ve satın alma fiyatları arttı.

Hal böyle olunca fiyatlardan şikayet edenlerin sayısı çoğaldı.

İstanbul'daki ev fiyatlarından şikayet etti

Bu isimlerden biri de Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens oldu.

Mertens, İstanbul'daki konut fiyatlarındaki yükselişe ilişkin yorumda bulundu.

Belçikalı oyuncu, ev fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ederek İstanbul'da bir ev satın alamadığını ve bu nedenle mecburen kiralık bir eve taşındıklarını söyledi.

"Çok pahalıydı, biz de kiraladık"

Mertens, İstanbul'un popüler semtlerinden birinde uygun bir konut bulmanın giderek zorlaştığını ifade ederek, "Açıkçası İstanbul'da oturduğumuz daireyi almak istedik ama çok pahalıydı, biz de kiraladık." sözlerini kullandı.

Konut fiyatlarının yükselmesiyle birlikte yabancıların da bu durumdan etkilendiğini belirten futbolcu, kulüp olarak uygun bir ev bulamadıkları için kiralık bir daireye geçtiklerini açıkladı.

Yıllık ücreti 4 milyon euroyu buluyor

Öte yandan tecrübeli Belçikalı, Galatasaray'dan bu sezon için 2.9 milyon euro kazandı.

Yenilenecek sözleşme ve imza parasıyla alacağı toplam ücret 4 milyon euroyu bulan Mertens'in maaşı, önümüzdeki yıl 2.5 milyon euro civarına indirilecek.

Galatasaray'da bu sezon 48 maçta süre bulan 37 yaşındaki deneyimli futbolcu, 11 gol, 17 asistlik performans ortaya koydu.