Galatasaraylı yöneticiden Fatih Altaylı'ya destek

AK Parti ve iktidarı hedef alan söylemleri ile tanınan Fatih Altaylı, hakkında 'Cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret' suçlamasıyla resen soruşturma başlatılmış ve Teşvikiye'deki evinden gözaltına alınmıştı.

Altaylı, poliste verdiği ifadede suçlamaları reddederek açıklamalarının kasıtlı biçimde çarpıtıldığını savundu.

TUTUKLANDI

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı'nın savcılık ifadesi sona ermesinin ardından, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

2 sayfalık ifade verdiği öğrenilen Altaylı, söz konusu videosunda Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli bir söylem kullanmadığını öne sürdü.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Altaylı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FATİH ALTAYLI HAKKINDA PAYLAŞIMLAR

Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının ardından birçok kesimden hem destek hem de eleştiri yorumları yapıldı.

Duruma tepki gösterenlerden biri de Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı oldu.

Yaptığı paylaşım ile duruma tepki gösteren Hande Altaylı, "Bazen hapse girenlerden olmak, hapse atanlardan olmaktan bin kat iyidir. Çok şükür!" ifadesinde bulundu.

Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösteren bir diğer isim ise Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu oldu.

GALATASARAYLI YÖNETİCİDEN TEPKİ

Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Fatih Altaylı'nın bir videosuna yer verdi. Söz konusu video şu ifadeler yer aldı:

Fatih Altaylı: Türkiye'nin geleceğini iyi görüyor musunuz hocam?



Selim Erdoğan: Umutsuz insan vardır, umutsuz olay yoktur. Ben umudumu hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Çünkü bana bunu öğreten adama verdiğim bir söz var. Kemal Tahir'in çok sevdiğim bir sözü vardır Fatih Bey. Kuva birre kadar kırılmadıkça bu memlekette umut tükenmez. Son Kuva-yi milliyetçi olarak kendimi görüyorsam eğer, ben yaşıyorsam hâlâ, umut vardır.



Fatih Altaylı: Bunun üstüne ben söz söylemem.

FATİH ALTAYLI'NIN GÖZLERİ DOLDU

Videoda ayrıca, savaş coğrafyası uzmanı Selim Erdoğan’ın Fatih Altaylı ile kurtuluş savaşı ve milli mücadele dönemi üzerine yaptığı sohbetin sonunda, Altaylı'nın gözlerinin dolması dikkat çekti.