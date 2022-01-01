Fırsatçı galericilerin site otoparkına stokladıkları araçlar kameralara yansıdı.

Son dönemde kur yükselişi nedeniyle birçok üründe fiyat artışları yaşandı.

Zamlar arka arkaya gelirken bunu daha çok kar elde etmek için bu durumu fırsata çevirenler de oldu.

OTO STOKÇULUĞU

Özellikle otomobil fiyatlarındaki aşırı artış, stokçuluğu beraberinde getirdi.

Fiyatların artmaya başladığı dönemde piyasadan araçları toplayan gelericiler, zamların daha da artmasını beklemek için otomobilleri deyim yerindeyse otoparklara gömüyor.

KAPALI OTOPARKLAR STOKÇULUĞUN ADRESİ

Şimdiye kadar AVM otoparklarında birçok galericinin stok araçları görüntülenirken bu kez galeri sitesinde aynı manzara ortaya çıktı.

Esenyurt’ta bulunan bir oto galeri sitesinin otoparkında, araçların bekletildiği görülürken tozlar içerisinde bulunan onlarca araç kameralara yansıdı.

Galericiler araçları site otoparkında stokladı VİDEO



Ümraniye'deki AVM otoparkına saklanan sıfır araçlar