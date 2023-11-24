Galiyorlar: Gazze'den Mısır'a geçen 100 Türk vatandaşı bugün İstanbul'da! Gazze'den Mısır'a geçtiği belirtilen 100 Türk vatandaşı ve aile yakınları, bugün İstanbul'a ulaşacak. Ayrıca, bugün daha fazla Türk vatandaşının Gazze'den tahliye edilmesi öngörülüyor.

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız şekilde haftalardır sürüyor...

7 haftadır susmayan bu sabah saatlerinde başlayan ateşkes ile 4 günlüğüne de olsa durduruldu.

Bu ateşkesin başlamasından önce ise vatandaşlarını korumak isteyen Türkiye, harekete geçti.

Gazze'den Mısır'a geçtiği belirtilen 100 Türk vatandaşı ve aile yakınının bugün İstanbul'a ulaşması planlanıyor.

Tahliyeler sürecek

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 23 Kasım'da 100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze'den Mısır'a geçti.

Bugün daha fazla Türk vatandaşının Gazze'den tahliye edilmesi öngörülüyor.

Ateşkes başladı

Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze’ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.

Katar Dışişleri Bakanlığının açıkladığı mutabakat planına göre, İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde saat 07.00'den (TSİ 08.00) itibaren çatışmaları durdurmasının ardından Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardımların Gazze Şeridi'ne nakliyesine başlanması planlanıyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıklamalarına göre, İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı ve aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde 1,7 milyon insan yerinden edilmiş durumda. İnsani felaket ve yıkımın ağır olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve kuzeybatısında kaldığı ifade edilen on binlerce Filistinli için yardımların gönderilmesine ilişkin henüz bir plan açıklanmadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)