Umuda Koşanlar Derneği ekibiyle Tanzanya’da bir dizi yardımlarda bulunan Gamze Özçelik, çocuklarla olan eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaştı.

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ekibiyle, Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’ya gitti.

“Yetim Yardımları 2021” kampanyası kapsamında gittiği bölgedeki ailelere yardımları ulaştıran Özçelik, çocuklarla da keyiflice vakit geçirdi.

Yemek dağıtan Gamze Özçelik, sonrasında sık sık kendisine sarılan miniklerle oynadı.

“İŞTE BİZİM LOVE STORY”

Dernek tarafından hazırlanan paketleri ihtiyaç sahiplerine teslim eden Özçelik, bu anları sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

Paylaşımına “İşte bizim Love Story (Aşk hikayesi)” notunu düşen Özçelik’in gönderisi, binlerce beğeni aldı.

Gamze Özçelik, Tanzanyalı çocukların yardımına koştu VİDEO