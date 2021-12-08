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    GAP Projesi'ni soran Sezgin Tanrıkulu'na 'PKK'ya sor' tepkisi

    Güneydoğu bölgesinde GAP'ın tamamlanmamasını eleştiren Sezgin Tanrıkulu'na, AK Parti sıralarından 'PKK'ya sorun' tepkisi geldi. Tanrıkulu, PKK tepkisini terbiyesizlik olarak yorumladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 14:23
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    GAP Projesi'ni soran Sezgin Tanrıkulu'na 'PKK'ya sor' tepkisi

    Bütçe görüşmelerinde CHP grubundan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ile ilgili kuruluşların bütçelerine ilişkin söz aldı.

    GAP'ın belirtilen sürede bitirilmemesine yönelik eleştiride bulunan Sezgin Tanrıkulu, Meclis'in tepkisiyle karşılaştı.

    Tanrıkulu'nun "GAP neden bitmedi?" ifadelerine karşın, AK Parti sıralarından Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "PKK'ya sorun." diye tepki gösterdi.

    TERÖRE DİKKAT ÇEKİLİNCE SİNİRLENDİ

    Doğu ve Güneydoğu'da süren terörle mücadele çalışmalarına dikkat çekerek projelerin yavaşlamasına vurgu yapan Eronat'ın tutanaklara da yansıyan sözleri, Tanrıkulu'nun sinirlenmesine neden oldu.

    GAP Projesi'ni soran Sezgin Tanrıkulu'na 'PKK'ya sor' tepkisi VİDEO

    "SİZİ TERBİYEYE DAVET EDİYORUM"

    "PKK'ya sorun neden bitmedi." ifadelerini yineleyen Eronat'a karşı Sezgin Tanrıkulu, "Ya, arkadaşlar, gerçekten...Gerçekten böyle olmaz ya. Sizi terbiyeye davet ediyorum ben, terbiyeye gerçekten, hakikaten terbiyeye davet ediyorum. Böyle bir şey yok, gerçekten böyle bir şey yok, hayret bir şey ya..." dedi.

    GAP Projesi ni soran Sezgin Tanrıkulu na PKK ya sor tepkisi #1

    GAP Projesi ni soran Sezgin Tanrıkulu na PKK ya sor tepkisi #2

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