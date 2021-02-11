Gara bölgesi nerede, hangi ülkede? Pençe Kartal-2 Harekatı nerede yapılıyor?

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Türk askerlerinin terör ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 3 Mehmetçik şehit oldu.

Vatandaşlar operasyonun yürütüldüğü Gara bölgesine dair araştırmalar yapıyor. Peki, Gara Bölgesi nerede? Gara neresi, hangi ülkede?

Gara Bölgesi Kuzey Irak‘ın dağlık bölgeye verilen isimdir. Gara bölgesi Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıktadır. Oldukça engebeli bir araziye sahiptir. Gara Dağı, Kandil Dağı’na uzak olmasına rağmen arazinin dağlık olması açısından Kandil Dağı kadar bir öneme sahiptir.

PENÇE KARTAL-2 OPERASYONU NEDİR?

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak amacıyla Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 02.55'ten itibaren 'Pençe Kartal-2 Harekatı düzenlendi.

MSB’den yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün, Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye; yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edildi.

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 02.55’ten itibaren “Pençe Kartal-2 Harekâtı” düzenlendi. Operasyona devam edilmektedir."