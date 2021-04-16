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- Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- Haber Merkezi
- 16.04.2021 - 15:55
- Güncelleme : 16.04.2021 - 16:25
Terörle mücadele sınır ötesinde de hız kesmeden devam ediyor...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Operasyon anlarına ilişkin görüntülerin de yer aldığı paylaşıma MSB şu notu düştü:
"Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."
Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü VİDEO