Euro
9.6863
0.83%
Dolar
8.0792
0.9%
Altın
461
1.48%
Borsa
1.409
0.11%
Bitcoin
496.397
-2.75%
EXEN Coin
28.89
0.66%
13ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 13 C

    Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 16:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

    Terörle mücadele sınır ötesinde de hız kesmeden devam ediyor...

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Operasyon anlarına ilişkin görüntülerin de yer aldığı paylaşıma MSB şu notu düştü:

    "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."

    Gara bölgesinde 3 PKK lı terörist öldürüldü #1

    Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü VİDEO

    Gara bölgesinde 3 PKK lı terörist öldürüldü #2

    Gara bölgesinde 3 PKK lı terörist öldürüldü #3

    Gara bölgesinde 3 PKK lı terörist öldürüldü #4

    Gara bölgesinde 3 PKK lı terörist öldürüldü #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir