Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terörle mücadele sınır ötesinde de hız kesmeden devam ediyor...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Operasyon anlarına ilişkin görüntülerin de yer aldığı paylaşıma MSB şu notu düştü:

"Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."

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