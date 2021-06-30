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    Gara bölgesinde 7 PKK'lı terörist öldürüldü

    TSK ve MİT'in koordinasyonuyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK’lı 7 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.06.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 16:46
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    Gara bölgesinde 7 PKK'lı terörist öldürüldü

    Kahmraman Mehmetçik, teröre ve teröriste geçit vermiyor.

    Irak'ın kuzeyinde devam eden başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinasyonu ile Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

    Harekat kapsamında, teröristlerin inleri başlarına yıkıldı.

    7 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

    Gara bölgesinde 7 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

    Gara bölgesinde 7 PKK lı terörist öldürüldü #1

    Gara bölgesinde 7 PKK lı terörist öldürüldü #2

    Gara bölgesinde 7 PKK lı terörist öldürüldü #3

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