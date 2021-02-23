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- Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist öldürüldü
Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 terörist, Hava Kuvvetlerince etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 23.02.2021 - 18:47
- Güncelleme : 23.02.2021 - 19:08
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü üyeleri ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki PKK'lıların yuvalandığı bölgeler, bir bir başlarına yıkılıyor.
Bu kapsamda Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek!" denildi.
Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist öldürüldü