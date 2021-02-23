Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 terörist, Hava Kuvvetlerince etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü üyeleri ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki PKK'lıların yuvalandığı bölgeler, bir bir başlarına yıkılıyor.

Bu kapsamda Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek!" denildi.

Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist öldürüldü