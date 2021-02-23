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    Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist öldürüldü

    Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 terörist, Hava Kuvvetlerince etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.02.2021 - 18:47
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 19:08
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    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü üyeleri ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

    Irak'ın kuzeyindeki PKK'lıların yuvalandığı bölgeler, bir bir başlarına yıkılıyor.

    Bu kapsamda Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

    8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek!" denildi.

    Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist öldürüldü

    Gara bölgesinde 8 PKK lı terörist öldürüldü #1

    Gara bölgesinde 8 PKK lı terörist öldürüldü #2

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