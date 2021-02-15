Gara operasyonunun detayları

Güvenlik kaynakları, Gara operasyonuna ilişkin detayları paylaşırken, keskin nişancılarla korunan mağaralara düzenlenen operasyonun dünyada benzeri olmadığı belirtildi.

Türk güvenlik kaynakları, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamalara göre, terör örgütü PKK’nın Gara'da 13 vatandaşımızı şehit ettiği mağarada keskin nişancı silahları, rüzgarı hesaplamak için kullandıkları aletler ve hesap makinası bulundurken, mağaranın yerinin özenle seçildiği, çok iyi korunduğu belirlendi.

Terörist keskin nişancılar tarafından korunan mağaraya, hava bindirme ile inilmesi ve tepelerdeki konuşlanmalarla dünyada örneği olmayan bir operasyonun gerçekleştirildi.

Tam tepeden bindiren özel birlikler, teröristlere şok baskın yaptı.

MAĞARA DEAŞ SIĞINAKLARININ KOPYASI

Terör örgütü PKK, İHA ve SİHA’lardan korunmak için Suriye’de DEAŞ’ın taktiklerini uyguladı.

PKK’nın Gara’da cezaevi ve sığınak olarak kullandığı mağara, DEAŞ’ın yer altı sığınağı ve mağara cezaevlerinin kopyalanması ile yapıldı.

Örgütün Suriye’de ele geçirilen yer altı tünelleri ve sığınaklarının da Gara’daki mağara ile benzerliği dikkat çekti.

MAĞARANIN KONUMU VE YAPIMINDA DIŞ DESTEK İZLERİ

Örgütün teçhizat ve planlama konusunda yabancı istihbarat örgütlerinden destek aldığı da açıkça görülüyor.

Örgütün SİHA ve İHA’lardan korunmak için yeraltı sığınağı ve mağara yapılanmasını uzun süredir sürdürdüğünü belirlendi.

Teröristlerin kullandıkları teçhizat, sığınağın konumu ve gelişmiş görünümü destek alındığını açıkça ortaya koyuyor.

Yapılan açıklamaya göre, daha önce Suriye’deki operasyonlarda ele geçirilen terör örgütü PKK’ya ait yer altı sığınaklarında da benzerlikler görüldüğü, ele geçirilen silah ve mühimmata kadar dış destekli olduğunun tespit edildiği belirtildi.

ABD VE RUS MENŞEİ TANKSAVAR ROKET ATAR

Yapılan açıklamada, örgütün cezaevi ve sığınak olarak kullandığı mağarada, ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili de şu bilgiler verildi:

“ABD ve Rus menşeli 2 adet RPG 7 anti tank savar roket atar, 2 adet Rus ya da Çin menşeli Biksi (PK Makineli Tüfek), 1 adet Rus menşeli Kalaşnikof silah, keskin nişancı silahı 1 adet Zagros-2, 1 adet ABD menşeli M16 A2 Karabina 727 model piyade tüfeği, 1 adet 8x 30 stinger hava savunma füzesi, 1 adet termal gece görüş dürbünü, 1 adet gece görüş gözlüğü, 1 adet 8× 24 gündüz görüş el dürbünü, 1 adet harbi seti (silah bakımda kullanılan alet), 1 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü, 1 adet kestel (rüzgarı ölçmek için keskin nişancıların kullandığı cihaz), 1 adet hesap makinası (keskin nişancıların kullandığı) ve 1 adet YAHESU dinleme, kestirme el telsizi. "