Gara şehidi Eskişehirli Mevlüt Kahveci, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK tarafından şehit edilen Eskişehir şehidi Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, son yolculuğuna uğurlandı.

2016 yılında PKK tarafından kaçırılıp, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilen, aralarında polis ve askerlerin de olduğu 13 kişiden biri olan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, öğle namazına müteakiben memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Cenaze töreni Reşadiye Camii’nde gerçekleşen şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Bekir Gerek kıldırdı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

ŞEHİTLİĞE GÖTÜRÜLDÜ

Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, inzibatlar eşliğinde askeri top arabasına taşındı. Geçit töreninin ardından Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin cenazesi, defnedilmek üzere Kanlıpınar Şehitliği'ne götürüldü.

“SEN KALK, BEN YATAYIM OĞLUM"

Şehit annesi Ayşe Güler, oğlunun tabutu başında gözyaşlarını tutamadı. Tabuta sarılarak oğlunun adını haykıran acılı anne, “Sen kalk da ben yatayım oğlum, Mevlüt’üm. Seni böyle görmeyeydim.” diye sayıkladı.

Şehit Babası Alişan Kahveci de taziyeleri kabul ederken, oğlunun tabutuna bakarak sessizce ağladı.