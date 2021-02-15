Gara şehidi Sedat Yabalak'ın kızı, tabut önünde selam verdi

Terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak'ın kızı, üzerinde polis üniformasıyla babasının tabutuna gelerek selam verdi.

Hain terör örgütü PKK'nın, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da alıkoyduğu 13 şehit, ailelerine teslim edildi.

Defnedilmek üzere memleketine gönderilen şehitlerden biri olan polis memuru Sedat Yabalak da memleketi Mersin'e gönderildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Tekeli Camisi'nde, şehit Sedat Yabalak için tören düzenlendi.

ŞEHİDİN KIZI SELAM VERDİ

Törene katılan şehidin kızı 7 yaşındaki Zeynep Sena Yabalak, babasının tabutuna gelerek selam verdi.

3 ÇOCUK BABASI

Evli ve 3 çocuk babası olan şehit polis memurunun, mahalle mezarlığında defnedilmesi bekleniyor.

2015'TE KAÇIRILDI

Yabalak, 2015'te Erzurum'daki ailesiyle Şanlıurfa'ya giderken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yolu kesen terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılmıştı.