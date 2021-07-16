Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK tarafından şehit edilen Er Adil Kabaklı’nın annesi Cennet Kabaklı, Diyarbakır annelerine destek ziyareti gerçekleştirdi.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin nöbeti, HDP İl Başkanlığı binası önünde kararlılıkla sürüyor.

Evlatlarını HDP’den isteyen aileler, oturma eyleminin 683’üncü gününde nöbet çadırını terk etmedi.

Usta birliğine giderken, 2015'te Tunceli- Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilen er Adil Kabaklı'nın Gaziantep'te yaşayan annesi Cennet Kabaklı, evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti gerçekleştirdi.

“O HAİNLERİN İNŞALLAH SONLARI GELİR”

1 buçuk yıl boyunca oğlu için HDP binası önünde eylem yapan anne Kabaklı, şu ifadeleri kullandı:

“Oğlum için gelmiştim. Ne yazık ki oğlumu alamadım. Hain PKK tarafından Gara'da 6 yıl tutuldu daha sonra 13 asker ve polisimizle beraber şehit ettiler. Allah onları yok etsin. O hainlerin inşallah sonları gelir.





“İNŞALLAH BU ACILAR SON BULUR”

Buradaki annelere ve babalara destek için geldim. İnşallah bu acıları son olur, herkes annesine ve babasına kavuşur. İnşallah 'terör örgütü' diye bir şey kalmaz. Bundan sonra anne ve babaların yüreği yanmaz.

Gara şehidinin annesi, Diyarbakır annelerini ziyaret etti VİDEO





“BİR ADİL ŞEHİT OLUR, BİN ADİL DOĞAR”

Ben oğlumla gurur duyuyorum. Oğlum benim gururum ve şerefim. Bir Adil şehit olur, bin Adil doğar. Onlar utansın ve yok olsun.”

Aileler açıklamaların ardından 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Türk, Kürt kardeştir; HDP kalleştir' sloganları attı.