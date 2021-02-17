Gara'da şehit edilen oğlunun acısını yaşayan anne, "PKK'nın kökü kazınacak. Askerlerimiz, polislerimiz ölmeyecek" dedi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan mağarada alıkonulan 13 Türk vatandaşımız, terör örgütü PKK'nın hain katliamı sonucu şehit düştü.

Şehitlerimizin naaşları, memleketlerinde düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Tören sırasında zor anlar yaşayan kimi aile evlatlarının tabutlarının başından ayrılamazken, kimi aile ise yürek yakan feryatlarla PKK'ya tepki gösterdi.

Şehit annelerinden birinin sözleri ise dinleyenlerin yüreğini sızlattı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK"

PKK'nın kökünün kazınacağını belirten ve gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne şunları söyledi:

"Vatanım sağolsun. Onların kökleri kazınacak. Terör örgütü diye bir şey kalmayacak, eminim ki hiçbir şey kalmayacak. Askerimiz, polislerimiz ölmeyecek. Annelerin, babaların çocukları teslim olacak. Kavuşturacaklar.

Gara şehidinin annesinden yürek yakan feryat



"BENİM OĞLUM ÖLMEDİ, ŞEHİT OLDU"

Allah kimselere evlat acısı yaşatmasın. Hiç kimseleri evlatsız bırakmasın. İnşallah hepsi ailelerine kavuşacak. Diyarbakır anneleri, Diyarbakır babaları çocuklarına kavuşacak. Benim oğlum ölmedi, benim oğlum şehit."