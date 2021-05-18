PKK'nın sözde Suriye sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'in öldürülmesi, şehit Piyade Er Müslüm Altıntaş'ın ailesini mutlu etti.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın sözde Suriye sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütünün sözde 'yönetici' kadrosunda yer alan ve bir dönem örgütün 'Suriye genel sorumlusu' olan Halef El Muhammed'in, şubat ayında Gara'da 13 sivilin şehit edilmesi talimatını da verdiği duyuruldu.

Gara şehidi Piyade Er Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül ve babası Şevket Altıntaş, aldıkları bu haberle bir nebze olsun mutlu olduklarını söyledi.

Gara şehidinin babası: Oğlumuza doğum günü hediyesi oldu VİDEO

"İNŞALLAH PKK TAMAMEN BİTECEK"

Şehit babası Şevket Altıntaş, "Dün oğlumun doğum günüydü. Bu haber, oğluma en güzel hediye oldu. Çocuklarımız 6 yıl boyunca işkenceye maruz kaldılar. Bunların şahadetine sebep olan mahlukatın, oğlumun doğum gününde etkisiz hale getirilmesi, bizi ayrı mutlu etti. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Süleyman Soylu’dan daha büyük müjdeler bekliyoruz. İnşallah bu başarılar devam edecek. Oğlumun şahadetinden sonra bu kadar sevinebilir miydim, bilmiyorum ama bu haber bizi sevindirdi." diye konuştu.

"İLK DEFA YÜZÜMÜZ GÜLDÜ"

PKK terör örgütünün tamamen bitmesini isteyen şehit annesi Songül Altıntaş ise "Oğlumuz şehit olduğundan beri ilk defa yüzümüz güldü. Az da olsa tebessüm edebiliyoruz. Bu müjdenin verilmesinin ardından çok mutlu olduk. İnşallah diğer PKK’lıların da tek tek ölüm haberini alırız. Dün oğlumun doğum günüydü ve devletimiz bize doğum günü hediyesi verdi. Çok mutlu olduk. İnşallah PKK tamamen biter ve daha da mutlu oluruz." dedi.











PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin öldürüldü haberi