Gara şehidiyle ilgili ortaya atılan KHK iddiası yalan çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gara'da şehit edilen 13 kişiden biri olan polis memuru Vedat Kaya'nın, kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Hain terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Gara bölgesindeki mağaralarda 13 Türk vatandaşını katletmesi Türkiye'nin gündemine oturdu.

Türk milletini yasa böğan bu kalleş katliamın ardından ortaya asılsız iddialar atılmaya başlandı.

İddialardan biri de Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırılmasının ardından KHK ile meslekten ihraç edildiği yönündeydi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak bir yazılı açıklama yayınladı.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, 'şehit edilen polis memuru Vedat Kaya’nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği' yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

KHK’lar kapsamında yapılan kamu görevinden çıkarma işlemleri, ilgililerin isimleri ile birlikte Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Şehidimiz hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem tesis edilmediği de ilgili KHK listelerine bakıldığında görülecektir.

Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir.

Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır.

Şehitler üzerinde yapılmaya çalışılan bu tür provokasyon girişimleri, hem şehidimizin ailesi ve yakınlarını hem de Emniyet teşkilatını derinden üzmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.



