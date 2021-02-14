Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen vatandaşların naaşları memleketlerine getiriliyor.

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, PKK terör örgütü, 13 Türk vatandaşını şehit etti.

Şehitlerimiz defnedilmek üzere memleketlerine getiriliyor.

ŞEHİT HÜSEYİN SARI

Şehit Hüseyin Sarı'nın naaşı, ambulansla getirildiği Kahramanmaraş'ta aile fertlerinin yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç ve Habibe Öçal ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Gara şehitleri, memleketlerine getiriliyor İZLE



ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP TOPRAĞA VERİLECEK

Sarı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin naaşının yarın Ulu Camide kılınacak öğle namazına müteakip düzenlenecek tören sonrası Şeyhdil Şehitliği'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

ŞEHİT AYDIN KÖSE

Şehit Aydın Köse'nin naaşı, ambulansla getirildiği Kahta ilçesinde aile fertlerinin yanı sıra Kahta Kaymakamı Abdil Koç, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Abdulkadir Ceren, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Aydın'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu ağıt, tekbir ve salavatlarla Kahta Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

Şehidin naaşının, yarın öğle namazına müteakip Salkımbağı Köyü'nde törenle defnedilmesi bekleniyor.