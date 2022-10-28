Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik hain terör örgütü PKK'nın leşini çıkartmaya devam ediyor.

Her gün yeni bir başarıya imza atan Türk askeri, şehitlerin kanını yerde bırakmıyor.

Hain terör örgütünü bitirmeye yönelik başlatılan Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Mehmetçik bir başarıya daha imza attı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir yeni başarıyı daha duyuruldu.

"5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi"

MSB'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"