Gara'da 13 Türk vatandaşı şehit edildi

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara'da 13 Türk vatandaşının teröristler tarafından şehit edildiğini açıkladı.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara'da 13 Türk vatandaşının teröristler tarafından şehit edildiğini açıkladı.

Hulusi Akar ayrıca, Türk vatandaşlarına yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

"BAŞLARINDAN VURULURAK ŞEHİT EDİLDİLER"

Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:

"Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde faaliyetlerimiz devam ederken, yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır.

Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Böylece PKK’nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür."

VATANDAŞLARIMIZI ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

"Sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde ise vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekatın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir. Bu arada vatandaşlarımızı şehit eden mağaradaki teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir."