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    Gara'da 13 vatandaşı şehit eden terörist

    Gara'da 13 vatandaşı şehit eden terörist

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis’te düzenlenen özel oturumda, Gara’da 13 vatandaşı şehit eden PKK’lı teröristin kimliğini açıkladı.
    • DHA
    • 16.02.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 18:18
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sözde mağara sorumlusu ‘Sorej’ kod adlı Kamuran Ataman isimli teröristin turuncu listede arandığını bildirdi.

    Bakan Akar, teröristin 2017’den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak Kamışlı’ya gittiğini, Derik’te de 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını belirtti.

    DERİK'TEN GÖNDERİLDİ

    Bakan Akar, teröristin hastalandığı ya da yaralandığı için Derik’ten Gara’ya gönderildiğini söyledi.

    Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan terörist Kamuran Ataman’ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirdi.

    Kamuran Ataman

    Gara'da 13 vatandaşı şehit eden terörist VİDEO

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