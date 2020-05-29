- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Gara'da 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Gara'da 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
- AA
- 29.05.2020 - 17:20
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde operasyonların sürdüğünü duyurdu.
Bu kapsamda keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
"OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"
Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."