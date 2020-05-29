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    Gara'da 2 PKK'lı terörist öldürüldü

    Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 29.05.2020 - 17:20
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    Gara'da 2 PKK'lı terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde operasyonların sürdüğünü duyurdu.

    Bu kapsamda keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    "OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

    Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

    Gara'da 2 PKK'lı terörist öldürüldü İZLE

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