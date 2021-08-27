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    Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Gara bölgesindeki 3 PKK’lı teröristin de etkisiz hale getirilmesiyle, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 15:36
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    Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Irak’ın kuzeyinde yuvalanmış terör yapıları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başarılı operasyonları ile ardı ardına imha ediliyor.

    Bölgede barış ve huzurun teminatçısı Mehmetçik, tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini sürdürüyor.

    Hava Kuvvetleri tarafından yapılan başarılı operasyonlarla, 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

    Son 3 teröristle, bugün etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 7 oldu.

    “ONLARIN GELDİĞİNİ DUYAN OLMAZ, DÖNDÜĞÜNÜ DUYMAYAN KALMAZ”

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

    Bakanlık, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

    "Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü duymayan kalmaz. Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu."

    Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

    Gara da 3 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1

    Gara da 3 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #2

    Gara da 3 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #3

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