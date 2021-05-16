Gara'da 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Gara'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Son olarak Irak kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı teröristin daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

"TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi"

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