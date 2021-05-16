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    Gara'da 3 PKK'lı terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Gara'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 16.05.2021 - 19:54
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 20:18
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    Gara'da 3 PKK'lı terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, bölücü terör örgütüne göz açtırmıyor.

    Son olarak Irak kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı teröristin daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    "TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi"

    Gara'da 3 terörist öldürüldü VİDEO

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