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- Gara'da 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Gara'da 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Gara'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- AA
- 16.05.2021 - 19:54
- Güncelleme : 16.05.2021 - 20:18
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Son olarak Irak kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı teröristin daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
"TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi"