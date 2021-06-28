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    Gara'da TSK ve MİT'ten operasyon: Sözde özel güç yapılanması etkisiz hale getirildi

    Dün Gara’da, TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
    • DHA
    • 28.06.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 11:08
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    Gara'da TSK ve MİT'ten operasyon: Sözde özel güç yapılanması etkisiz hale getirildi

    MSB: Dün Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

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