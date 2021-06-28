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- Gara'da TSK ve MİT'ten operasyon: Sözde özel güç yapılanması etkisiz hale getirildi
Gara'da TSK ve MİT'ten operasyon: Sözde özel güç yapılanması etkisiz hale getirildi
Dün Gara’da, TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
- DHA
- 28.06.2021 - 10:55
- Güncelleme : 28.06.2021 - 11:08
MSB: Dün Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.