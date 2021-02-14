Gara'daki mağarada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Gara'daki mağarada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

PKK'nın sivil vatandaşları şehit ettiği mağarada ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konuldu.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, vatandaşların rehin alınarak şehit edildiği mağarada arama tarama faaliyetleri gerçekleşti.

Aramalar sonucu bölgede çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

El konulan silahların ise Rusya ve Amerikan menşeli olduğu belirtildi. Böylelikle iki ülke hükümetinin teröre sağladığı destek bir kez daha gözler önüne serildi.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda silah ve mühimmatın fotoğraflarına da yer verildi.