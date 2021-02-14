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- Gara'dan paramotorla kaçmaya çalışan 3 terörist öldürüldü
Gara'dan paramotorla kaçmaya çalışan 3 terörist öldürüldü
Bölgeden paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA
- 14.02.2021 - 14:46
- Güncelleme : 14.02.2021 - 15:14
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütü üyeleriyle mücadelesine devam ediyor.
Gara bölgesindeki mağarada esir alınarak şehit edilen 13 vatandaşımızın intikamı bir bir alınıyor.
PARAMOTORLA KAÇMAK İSTEYEN 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı teröristin SİHA’lar ile etkisiz hale getirildiğini duyrudu.
Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu.
Gara'dan paramotorla kaçmaya çalışan 3 terörist öldürüldü ViDEO