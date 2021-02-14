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    Gara'dan paramotorla kaçmaya çalışan 3 terörist öldürüldü

    Bölgeden paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 14.02.2021 - 14:46
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 15:14
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    Gara'dan paramotorla kaçmaya çalışan 3 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütü üyeleriyle mücadelesine devam ediyor.

    Gara bölgesindeki mağarada esir alınarak şehit edilen 13 vatandaşımızın intikamı bir bir alınıyor.

    PARAMOTORLA KAÇMAK İSTEYEN 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı teröristin SİHA’lar ile etkisiz hale getirildiğini duyrudu.

    Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu.

    Gara'dan paramotorla kaçmaya çalışan 3 terörist öldürüldü ViDEO

    Gara dan paramotorla kaçmaya çalışan 3 terörist öldürüldü #1

    Gara dan paramotorla kaçmaya çalışan 3 terörist öldürüldü #2

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