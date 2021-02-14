Bölgeden paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütü üyeleriyle mücadelesine devam ediyor.

Gara bölgesindeki mağarada esir alınarak şehit edilen 13 vatandaşımızın intikamı bir bir alınıyor.

PARAMOTORLA KAÇMAK İSTEYEN 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı teröristin SİHA’lar ile etkisiz hale getirildiğini duyrudu.

Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu.

Gara'dan paramotorla kaçmaya çalışan 3 terörist öldürüldü ViDEO