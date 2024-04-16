MSB açıkladı: Gara'ya hava harekatı! 5 terörist öldürüldü Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. 2 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21’e yükseldi.

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ensonhaber.com

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama geldi.

Sosyal medyada yapılan açıklamada, Mehmetçik'in son operasyonuna yer verildi.

"5 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi"

MSB, şu ifadeleri kullandı:

"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

Operasyonlar arttı

Kahraman Mehmetçik, terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonlarını artırdı.

Çeşitli bölgelerde yuvalanan ve sayıları giderek azalan teröristler için kaçış yolu bulunmuyor.

2 günde 21 terörist öldürüldü

Bu kapsamda Mehmetçik'in 2 günde bölgede düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21’e yükseldi.