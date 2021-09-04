- Haberler
- Gündem Haberleri
- Gara'ya hava harekatı: 7 terörist öldürüldü
Gara'ya hava harekatı: 7 terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen hava harekatlarında aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 04.09.2021 - 11:46
- Güncelleme : 04.09.2021 - 11:56
Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam ediyor…
Irak’ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi.
Gara bölgesine yapılan hava harekâtlarında 7 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
SÖZDE SORUMLULAR DA ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonlar neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün sözde Kadın Yapılanması Sorumluları, Akademiler Yürütme Sorumlusu, Suikast Okulu Sorumlusu ve Dış İlişkiler Sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı.
“İNLERİNDE BULUP, YOK ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından operasyona ilişkin görüntüler de yayınlandı.
Paylaşıma “Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz” diye not düşüldü.